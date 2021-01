Covid, arrivano nuove misure: ecco cosa ha deciso oggi il Governo 

03/01/2021 17:17:00

E' da poco terminata la riunione del governo di oggi, 3 Gennaio 2021, per decidere quali misure adottare in Italia dopo l'Epifania per prevenire il contagio da coronavirus.

Il governo ha deciso di emanare un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm.

Non si esclude che tale provvedimento contenga misure che saranno applicate a livello nazionale, aldilà del sistema delle fasce. Tutto il territorio nazionale potrebbe essere in zona arancione il 9 e il 10 gennaio. Bar e ristoranti chiusi, quindi, fatta eccezione per asporto e consegna a domicilio. E divieto di uscire dal proprio Comune.

Nel corso del vertice il presidente del Consiglio ha auspicato la ripartenza per il 7 gennaio della didattica in presenza al 50% nelle scuole.

Domani l'Italia sarà arancione, poi martedì 5 e mercoledì 6 di nuovo rossa. E da giovedì 7 gennaio il governo dovrà decidere cosa succederà nel Paese.