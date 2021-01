Mazara, la morte di Flavio Figgini. La dinamica dell'incidente 

04/01/2021 07:12:00

Mazara del Vallo è ancora scossa: in città si è registrato il triste record del primo giovane morto in un incidente stradale in Sicilia nel 2021. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini, deceduto a causa di un incidente avvenuto a bordo della sua moto nella notte tra Sabato e Domenica, nonostante il coprifuoco e il divieto di circolazione.

Flavio, che viaggiava con lo scooter un suo coetaneo A.S. , suo cugino, si è scontrato con un auto, una Fiat 500 condotta da A.M., classe 91 (ha dichiarato di essere fuori per necessità perchè stava rincasando dal lavoro).

I due ragazzi a bordo del maxi scooter, Yamaha TMax, provenivano da piazza Tre Valli mentre la Fiat 500 stava uscendo da via Danimarca. Lo scooter si è scontrato con la parte anteriore dell'auto, e i due giovani sono stati catapultati. Flavio è, di fatto, morto sul colpo. Avrebbe compiuto 17 anni a Febbraio.

Poche ferite per il cugino di Flavio, illeso il conducente della Fiat 500, che ha chiamato i soccorsi.

Si attende il nulla osta per i funerali.