05/01/2021 14:10:00

Vaccini anti Covid anche all'ospedale di Salemi.

Sono cominciate oggi, infatti, le vaccinazioni degli operatori sanitari secondo i protocolli previsti dal Piano nazionale e da quello regionale. "Il vaccino è una bella notizia, un bel segnale per tutti noi. Quando arriverà il mio turno mi vaccinerò senza esitazione e invito tutti a fare altrettanto: dobbiamo avere fiducia nella scienza che è riuscita a raggiungere un risultato importante con questo vaccino. In questi giorni si sta elaborando proprio un piano per l'estensione del vaccino a tutta la popolazione", ha dichiarato il sindaco di Salemi Domenico Venuti.