Restrizioni di Natale prorogate fino al 15 Gennaio 

05/01/2021

Stanotte il governo ha finalmente emanato il decreto che proroga i termini delle restrizioni anti-covid di Natale. In tutta Italia l’8 sarà giallo, il 9 e il 10 arancioni, poi, per l’11, il 12, il 13, il 14 e il 15, torna la divisione in fasce.

Il semi-lockdown di Natale non finisce più.

Durante una riunione durata dalle 21.55 di ieri sera alle 0.35 di questa notte il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che estende fino al 15 gennaio le regole che sarebbero dovute scadere il 7.

• Gli spostamenti tra regioni saranno sempre vietati.

• «Il testo prevede anche l'abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l’Rt a 1,25 in zona rossa» scrive l'Ansa.

«Finirà tutto venerdì 15 gennaio, alla scadenza del nuovo decreto? Non sembra affatto. L’intenzione ribadita nel Consiglio dei ministri andato avanti fino a notte è quella di prorogare - a ridosso di metà mese - le medesime misure almeno fino al 31 gennaio. Quello sarebbe poi, sulla carta, l’ultimo giorno dello stato d’emergenza. Esattamente un anno dopo il primo, che ha segnato l’entrata nel tunnel: era il 31 gennaio del 2020. La luce in fondo, però, ad oggi appare ancora lontana» scrive Repubblica.

«Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio» scrive in una nota stampa Palazzo Chigi.