La morte di Veronica Di Maggio, ancora gravi i due figli 

06/01/2021 20:18:00

Sono ancora in gravi condizioni, in coma indotto, i figli di Veronica Di Maggio, la giovane mamma di 27 anni che è morta nell'incidente stradale di lunedì a Birgi, alla periferia di Marsala, mentre viaggiava in auto con un'amica, tra Marsala e Trapani. E Veronica, che viveva tra le due città, era spesso abituata a fare la spola da un posto all'altro con i suoi due bambini che aveva avuto da una precedente relazione.

I bambini, di due e tre anni, sono ricoverati con prognosi riservata all'ospedale "Di Cristina" di Palermo.

Veronica è una delle sette vittime nelle strade siciliane da inizio 2021. Era una ragazza bella e solare, ricordano gli amici in queste ore. E stava tornando a Trapani da Marsala, quando ha perso la vita. Viveva infatti nella frazione di Locogrande, a bordo della Toyota Yaris guidata dalla sorella del suo fidanzato, una ragazza di 21 anni. L'auto è sbandata, ed è finita contro un Tir Volvo che viaggiava in direzione opposta. La giovane alla guida se l'è cavata con 21 giorni di prognosi. Ed è ricoverata al Sant'Antonio Abate di Trapani.