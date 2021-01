"124 chiamate senza risposta al Covid Hospital di Marsala  ......

07/01/2021 09:25:00

Per avere notizie sui propri cari ricoverati al Covid Hospital di Marsala, e che non hanno con se un telefonino, o non possono utilizzarlo, l'unico sistema è telefonare in ospedale e chiedere al personale.

E' la stessa Azienda Sanitaria Provinciale a consigliarlo. Ecco le istruzioni:

I parenti dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali Paolo Borsellino di Marsala e Abele Ajello di Mazara del Vallo possono comunicare con il personale medico relativamente alle condizioni cliniche nelle seguenti fasce orarie:

P.O. Paolo Borsellino:

- Reparto Covid Medicina - tel.0923 753247 tutti i giorni dalle 13 alle 14

- Anestesia e Rianimazione – tel. 0923 753319/0923 753084 (stanza medico di guardia), tutti i giorni dalle 13 alle 14

Solo che non sempre si ottiene risposta. E' quello che è successo al nostro lettore Daniele che ha dovuto chiamare ben 124 volte per avere notizie, senza che nessuno abbia mai risposto. Possibile? Ecco la sua segnalazione:

Salve, voglio comunicare un disservizio sull'ospedale di Marsala.

Con precisione ho provato a chiamare il numero di telefono indicato nel sito web rilasciato dall'Asp di Trapani al seguente indirizzo per avere informazioni sulla degenza di familiari ricoverati all'ospedale di marsala reparto Covid. In data 05 Gennaio 2021 ho provato a chiamare senza avere risposta. In data 06 Gennaio 2021 ho effettuato ben 124 chiamate (la prima alle ore 13.27) ma non ho avuto risposte.

Chiedo di far luce o almeno spronare i SIGNORI dirigenti l'ospedale di Marsala su un miglior servizio di comunicazione ai familiari.

Daniele