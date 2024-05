In Sicilia sempre più anziani (che vivono sempre peggio ...)

12/05/2024 06:00:00

La Sicilia è una terra di contrasti profondi, non solo geografici e culturali, ma anche demografici. Se da un lato l'isola è caratterizzata da un inverno demografico con un numero crescente di anziani, dall'altro, questa popolazione affronta sfide significative che minano la qualità della loro vita quotidiana.

Popolazione Anziana in Crescita ma con Qualità di Vita in Declino

La Sicilia conta più persone sopra i 65 anni che giovani sotto i 15 anni. Questo squilibrio ha portato a una popolazione anziana che è quasi il doppio di quella giovane, con una percentuale che è cresciuta dal 19,33% nel 2013 al 22,85% nel 2023. Nonostante siano numerosi, gli anziani in Sicilia non godono di una qualità di vita paragonabile a quella degli anziani nel resto d'Italia. Le pensioni mediamente sono basse, circa mille euro al mese, e l'aspettativa di vita è inferiore di quasi tre anni rispetto alla media nazionale.

La difficoltà nell'accesso alle cure sanitarie, specialmente quelle più complesse, è un altro problema significativo, come sottolineato dall'ultimo rapporto Bes dell'Istat. Questi fattori contribuiscono a un quadro di invecchiamento non proprio positivo, dove gli anziani non solo vivono meno, ma anche peggio.

Chiamata all'Azione: Leggi per l'Invecchiamento Attivo

Di fronte a questa situazione, i sindacati e diverse associazioni regionali hanno sollevato la necessità di un cambiamento normativo e culturale. Durante il convegno "Invecchiamento attivo. Serve una legge anche in Sicilia", organizzato a Palermo, è stato enfatizzato il bisogno urgente di politiche mirate a migliorare la vita degli anziani. "È tempo di una legge sull'invecchiamento attivo in Sicilia", hanno dichiarato i segretari generali dello Spi Cgil, della Fnp Cisl Sicilia e della UilP. Questa legge dovrebbe includere risorse certe e mirare a integrare gli anziani nel tessuto produttivo e sociale dell'isola.

Una Risorsa per la Società

Gli anziani non sono solo una sfida demografica, ma una risorsa potenziale. Il Servizio civile degli Anziani attivi, ad esempio, è una proposta che punta a utilizzare le competenze e l'esperienza degli anziani in vari ambiti, dal tutoraggio scolastico all'assistenza ambientale. Ciò dimostra come gli anziani possano ancora contribuire attivamente alla società.

Un Nuovo Paradigma per l'Invecchiamento

La segretaria nazionale della Fnp Cisl, Annamaria Foresi, ha sottolineato che l'Italia sta vivendo una transizione demografica significativa, con molti più anziani e meno giovani. "La Regione Siciliana è stata all’avanguardia sulle normative per l’invecchiamento attivo dal 1981", ha aggiunto, evidenziando l'importanza di continuare su questa strada e di adottare una legge regionale che faciliti un cambiamento di paradigma, riconoscendo gli anziani come una risorsa vitale.

L'invecchiamento della popolazione siciliana rappresenta una sfida, ma anche un'opportunità per ripensare le politiche sociali e sanitarie. È essenziale che la Sicilia adotti un approccio proattivo per garantire che l'invecchiare non sia solo un destino inevitabile, ma un percorso dignitoso e attivo.