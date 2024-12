Non ci sono scuolabus, gli alunni di Strasatti non possono andare al teatro. Protestano i genitori

06/12/2024 09:05:00

I bambini della scuola "De Gasperi-De Vita" di Strasatti non possono andare al teatro perchè non ci sono scuolabus.

A Marsala, le mamme degli alunni della scuola di Strasatti hanno espresso indignazione per la mancata partecipazione dei loro figli allo spettacolo "Il Mio Nome è Mai Più", in programma questa mattina al Teatro Impero. Secondo quanto denunciato, i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie di Strasatti sono stati esclusi dall’evento per l’assenza di un servizio di trasporto scolastico adeguato.

"È inaccettabile che nel 2024 la scuola venga penalizzata in questo modo", si legge in una lettera inviata dalle mamme, che puntano il dito contro l’amministrazione comunale e Marsala Schola, definita "un carrozzone inefficiente". Le famiglie si dicono esasperate dalla mancanza di pianificazione e organizzazione che ha impedito ai loro figli di partecipare a un'iniziativa culturale a cui invece hanno avuto accesso gli alunni degli altri istituti cittadini.

Le mamme concludono con un appello diretto: "Se non si sa amministrare, organizzare e pianificare, non resta altro che dimettersi tutti!" dichiara Antonella Morsello, Referente Mamme della Scuola Alcide DE Gasperi- De Vita .

Non è l'unico inconveniente con gli scuolabus per gli alunni marsalesi. Giorni fa abbiamo raccontato della disavventuare di alcune scolaresche che sono state accompagnate al parco archeologico, ma vista la pioggia la visita è stata annullata. Hanno passato la mattinata al bar. Ma hanno dovuto pagare lo stesso lo scuolabus, 3 euro a bambino, con tanto di proteste dei genitori.