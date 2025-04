A Marsala l'evento "Innocrea - Percorsi di rigenerazione urbana e culturale"

09/04/2025 11:37:00

Venerdì 11 e sabato 12 aprile il Complesso Monumentale San Pietro si trasformerà in un laboratorio di idee, innovazione e creatività con "INNOCREA – Percorsi di rigenerazione urbana e culturale", un evento inedito per la città di Marsala promosso dall’associazione La Città che Vorrei.

Due giornate intense dedicate alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e all’educazione civica, con un programma ricco di workshop, tavole rotonde, mostre, laboratori per bambini e momenti di condivisione tra esperti e cittadini.

Un programma per tutte le età e per guardare al futuro

La manifestazione si aprirà venerdì 11 aprile con la mostra delle opere selezionate dal Concorso di Idee “La Città che Vorrei”, che sarà visitabile per entrambe le giornate nella Sala Passaggi e Tendenze. Parallelamente, i più piccoli potranno cimentarsi con un’estemporanea di pittura guidata dall’artista Enzo Campisi, mentre gli adulti potranno partecipare a momenti di approfondimento e confronto.

Nel pomeriggio di venerdì, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Massimo Grillo e l’introduzione a cura di Giovanni Di Girolamo, si entrerà nel vivo con il workshop “Innovazione e buone pratiche di sostenibilità”, moderato dallo stesso Di Girolamo. Interverranno esperti del mondo accademico e scientifico, come Francesca De Luca (Fare Ambiente), Alessandro Tamburini e Antonio Mancuso (Università di Palermo), Chiara Sutera (Universidad Pablo de Olavide, Siviglia), Mario Ragusa (IRVOS) e Biagio Di Pietra (ENEA), illustrando soluzioni innovative in ambito ambientale, energetico e marittimo.

A seguire, la tavola rotonda “La rigenerazione urbana nella Città che Vorrei”, moderata da Claudia Marchetti, metterà a confronto architetti, amministratori locali e rappresentanti di associazioni ambientaliste su temi fondamentali come la riqualificazione degli spazi pubblici, la tutela del patrimonio e la creazione di una città più vivibile e sostenibile.

Sabato dedicato al territorio e all’educazione civica

La seconda giornata proseguirà sulla stessa linea: ancora mostra e pittura, ma anche un laboratorio creativo per bambini, “Piccoli cittadini crescono”, a cura dell’Azione Cattolica Ragazzi della Parrocchia Sant’Anna. Alle 15:25 si terrà la tavola rotonda “La valorizzazione delle eccellenze locali”, moderata da Giacomo Di Girolamo (TP24), con interventi di rappresentanti del mondo enogastronomico e produttivo locale, come Roberta Urso (Cantine Settesoli), Antonio Rallo (Sicilia DOC) e Federica Genna (Caseificio Genna).

Alle 16:45 sarà il momento di riflettere sul futuro con “La Città e i cittadini del domani”, moderata da Carlo Rallo (TP24), dove si parlerà di educazione, sport, inclusione e nuove generazioni con la partecipazione di Simona Pecorella, Sigfrido Russo, Donatella Ingardia e Rita Chianese.

Premiazioni

A conclusione della manifestazione, verranno presentati i migliori lavori creativi realizzati durante le due giornate. Subito dopo, si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso di Idee “La Città che Vorrei”, con la consegna dei riconoscimenti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La commissione condividerà l’esito delle valutazioni e le prospettive di attuazione dei progetti premiati. A seguire, un brindisi finale a cura di Cantine Settesoli e del Caseificio Genna.

INNOCREA si propone non solo come evento, ma come processo partecipativo, per costruire insieme – istituzioni, cittadini, scuole, associazioni – una visione concreta e condivisa del futuro di Marsala.