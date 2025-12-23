Mazara, cancellato il Carnevale, gli organizzatori: "Scelta incomprensibile"

23/12/2025 22:41:00

Si chiude dopo quattordici anni l’esperienza dell’associazione culturale “Addrabbanna lu ponti” alla guida del Carnevale di Mazara del Vallo. L’organizzazione dell’edizione 2026, infatti, sarà affidata ad altri soggetti. Una decisione comunicata nel corso di un incontro con il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore Germana Abbagnato, che l’associazione definisce “amara e incomprensibile”.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti di Addrabbanna lu ponti, l’incontro era stato richiesto per avviare la macchina organizzativa della quindicesima edizione del Carnevale. Al contrario, è arrivata una risposta netta: cambio di gestione, motivato dal generico “bisogno di cambiare”, senza ulteriori spiegazioni. Una scelta che – sottolinea l’associazione – è giunta dopo mesi di tentativi di interlocuzione rimasti senza esito.

«Non comprendiamo come si possa voler cambiare qualcosa che ha sempre funzionato ed è entrato nel cuore dei cittadini», affermano dall’associazione, ricordando l’impegno gratuito portato avanti per oltre un decennio. Uomini e donne che hanno lavorato dietro le quinte della manifestazione, spesso in condizioni difficili, tra notti al freddo in capannoni di fortuna, sacrifici personali e ostacoli economici, riuscendo comunque a realizzare carri allegorici e a restituire alla città un Carnevale partecipato e sentito.

Con risorse limitate, ma con grande dedizione, Addrabbanna lu ponti rivendica di aver mantenuto viva una tradizione che ha coinvolto intere famiglie, bambini e adulti, riportando nelle strade di Mazara un clima di festa e condivisione.

Dura la critica alla scelta dell’amministrazione comunale, letta come una volontà di discontinuità “a ogni costo” piuttosto che di valorizzazione di un’esperienza consolidata. «Cancellare 14 anni di storia con la sola giustificazione del cambiamento appare ingiusto e irrispettoso», sottolineano.

Nonostante l’amarezza, l’associazione ha voluto ringraziare pubblicamente la cittadinanza, definita il vero motore di questa lunga esperienza, così come partner e sponsor che, soprattutto negli anni più difficili, hanno sostenuto concretamente il progetto.

«Restiamo fieri di quanto costruito – concludono –. La storia autentica del Carnevale di Mazara, fatta di cartapesta, sacrificio e passione, porta la nostra firma e non potrà essere cancellata da una decisione presa in un ufficio».



