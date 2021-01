Aggiornamento sul Covid. Marsala 466, Mazara 400, Trapani 320. I dati di oggi

07/01/2021 19:36:00

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 1906 gli attuali positivi nel Trapanese. Rispetto a martedì, giorno dell'ultima rilevazione gli attuali positivi, al netto di decessi e guariti, sono 61 in più.



In due giorni si sono registrati 4 morti. Mentre aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (+1) e in regime ordinario (+7).

La città con più contagi resta Marsala, 466 sono i positivi al Covid, nonostante ciò in queste ore il centro storico della città è preso d'assalto per i saldi. Questa è via Roma, ad esempio.



Tornando ai dati questa la suddivisione dei positivi nei Comuni della Provincia, al netto di decessi e guarigioni: Alcamo 197, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 28, Castellammare del Golfo 39, Castelvetrano 71, Custonaci 7, Erice 109, Favignana 22, Gibellina 27, Marsala 466, Mazara del Vallo 400, Paceco 37, Pantelleria 6, Partanna 35, Petrosino 19, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 2, San Vito lo Capo 7, Santa Ninfa 1, Trapani 320, Valderice 95, Vita 0.

Il totale attuali positivi è di 1.906 casi. 147 deceduti.

I guariti sono in totale 4.764

I ricoverati in terapia intensiva sono 9, i ricoverati negli altri reparti Covid, 139.

Il dato parziale dei tamponi è di 632 test per la ricerca dell'antigene 460.