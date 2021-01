Sicilia: a 14 anni muore con la moto davanti ai genitori 

07/01/2021 12:03:00

Altro incidente mortale in Sicilia.

Una giornata in campagna con la famiglia, poi il rietro a casa. Andrea Alabiso in moto, davanti, i genitori dietro in auto a scortarlo.

Andrea aveva 14 anni e due grandi passioni: il calcio e le moto. Martedì sera intorno alle 21 la tragedia, in via Biscari a Comiso. Andrea ha perso il controllo dello scooter, ha sbattuto prima contro un palo, poi contro un muretto. A gridare aiuto il papà e la mamma, che hanno assistito all'incidente. Subito la corsa in ospedale a Vittoria, dove Andrea è infine spirato.