Covid-19: i vigili urbani di Marsala sanzionano bar, negozi e supermercati. Multati sei cittadini 

11/01/2021 18:39:00

Sono 15 le sanzioni elevate dai Vigili Urbani di Marsala, impegnati oggi in un’operazione di controllo del territorio cittadino, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme anti-covid, sia di privati cittadini sia di esercizi pubblici.

Tra le contravvenzioni per il mancato rispetto delle regole anti-contagio, nove sono state elevate ai titolari o gestori di bar, negozi e supermercati, sia del centro che in periferia. In particolare i controlli hanno interessato la via Mazara e la via Trapani. Nei supermercati i vigili hanno controllato la presenza obbligatoria del pannello che, all’ingresso deve indicare il numero massimo di persone che può ospitare il locale in base ai metri quadri disponibili.

Sei invece - tra l’altro una è stata contestata – sono le multe elevate ad altrettanti cittadini. Di queste, una persona è stata sanzionata perché non indossava la mascherina di protezione e gli altri cinque perché non hanno rispettato il distanziamento sociale. Un giro di vite e controlli più serrati che continueranno anche nei prossimi giorni in attesa delle possibili nuove restrizioni dovute all’aumento dei casi di Coronavirus in città.