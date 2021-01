Trapani, segnalato un uomo per possesso di droga e multe per diecimila euro da parte dei carabinieri

11/01/2021 13:09:00

Una denuncia perché privo di documenti e una segnalazione alla Prefettura per possesso di droga, duecento persone, centodieci veicoli e sei negozi controllati e multe per diecimila euro.

Sono questi i numeri dell'operazione di controllo del territorio da parte della Compagnia dei Carabinieri di Trapani, finalizzata al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione.

In particolare i militari hanno deferito in stato di libertà un 20enne senegalese con precedenti di Polizia il quale, sottoposto a controllo in Viale Regione Siciliana, era sprovvisto di documenti di riconoscimento e si rifiutava di fornire le proprie generalità. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura un 30enne trapanese, per la detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di 1 grammo di hashish.