Petrosino, i vigili urbani fanno la spesa a quattro giovani bloccati dal covid

12/01/2021 09:18:00

Un bel gesto di solidarietà dei vigili urbani di Petrosino che hanno fatto la spesa a delle persone positive al Covid.

Sono quattro i giovani di origine tunisina, ma residenti a Petrosino, che hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus e non avendo nessuno che possa portare loro la spesa, sono rimasti senza cibo. Una volta appreso di quanto stava accadendo i vigili urbani, guidati da Giuseppe Pace, non ci hanno pensato su due volte e sono andati a fare la spesa per alcuni giorni portandola direttamente a casa dei quattro.

“Sabato pomeriggio i miei Vigili urbani vengono a sapere che quattro cittadini di origine tunisina contagiati dal Covid e residenti nel territorio comunale di Petrosino sono senza più cibo e non hanno nessuno che li possa aiutare. I vigili non ci pensano due volte e velocemente – senza dire niente a nessuno – mettono le mani in tasca, raccolgono quanto basta per fare la spesa e portarla a quei 4 ragazzi. Ripetono la cosa anche domenica e oggi. Sono orgoglioso di loro, sono orgoglioso di questa umanità contagiosa“. Così il sindaco Giacalone sul suo profilo facebook.