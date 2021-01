Il punto sulla settima giornata di serie B di pallamano

13/01/2021 19:49:00

Ultime partite del girone di andata del Campionato di Serie B Decò, quelle che si disputeranno nel week end del 16 e 17 gennaio pv.

Giorno 16 gennaio pv alle 17:00 l’Aretusa incontrerà il Leali Marsala.

Giorno 17 gennaio pv alle 16:00 il Rosolini riceverà in casa l’Agriblu Scicli; 17:00 il Girgenti affronterà un agguerrito Giovinetto che si gioca l’ingresso alla Coppa Sicilia che si giocherà il 24 gennaio pv a Mascalucia e alla stessa ora l’Aetna Mascalucia affronterà la Pallamano Avola.

Intanto l’Aretusa nell’attesa di incontrare la penultima in classifica commenta così il campionato attraverso coach Roberto Giuffrida (nella foto) “Innanzitutto desidero complimentarmi con tutte le Società per la serietà e l’impegno che stanno mettendo nella realizzazione del Campionato e ringrazio la Federazione e soprattutto la presidenza regionale. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico è sicuramente un Campionato avvincente che sta permettendo a molte di confrontarsi ma principalmente cerchiamo di mettere in evidenza molti giovani che si affacciano al mondo della pallamano”.

Ricordiamo la classifica alla fine del recupero della scorsa settimana: l’Aretusa, il Girgenti e l’Aetna Mascalucia in testa con 10 punti; segue il Giovinetto con 7 punti; il New Handball Rosolini con 5 punti; Pallamano avola con 4 punti; chiudono la classifica il Leali Marsala con 2 punti e l’Agriblu Scicli con 0 punti.

Si conferma primo della classifica generale del “Trofeo G. Lenzo” con 75 reti Antonino Martino della New Handball Club Rosolini.

La partita che andrà in diretta streaming sulla pagina FB della FIGH Sicilia e in tv Teletris canale 172 del DTT è Rosolini vs Agriblu Scicli di domenica 17 gennaio alle ore 16:00.