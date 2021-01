Marsala, il Movimento Liberi interviene sull'emergenza sanitaria a sostegno della zona rossa

14/01/2021 18:00:00

Il Coordinamento comunale del Movimento Politico Liberi, sostiene la richiesta dell’Amministrazione Comunale, rivolta al Governo regionale, di istituire Marsala “zona rossa”. La decisione del Movimento è stata presa dopo la riunione dei capogruppo consiliari, nella quale il consigliere comunale Vito Milazzo, capogruppo consiliare di Liberi, aveva già sostenuto tale posizione del Movimento, il quale ritiene insufficienti le misure, pur valide ed utili, di contenimento degli assembramenti nelle zone del centro città adottate dall’Amministrazione Comunale.

"La curva dei contagi, in base ai dati comunicati quotidianamente dall’ASP di Trapani - si legge in una nota del Movimento - appare in pericolosa ascesa nella Provincia di Trapani ed, in particolare, nella città di Marsala. Purtroppo alcuni comportamenti poco accorti e responsabili di una minima parte di nostri concittadini finiscono per condizionare la vita di tutti e gravare su tutta la cittadinanza. Sarebbe opportuno, in un momento come questo, che ognuno di noi si interrogasse sull’apporto personale che conferisce alla comunità civica, sul concetto stesso di vivere insieme nel rispetto reciproco e sul come migliorare se stessi, per diventare persone e cittadini migliori".

"Il Coordinamento del Movimento Liberi è consapevole che l’istituzione della zona rossa graverebbe ulteriormente sull’economia locale, dividendo inevitabilmente le posizioni dell’opinione pubblica- continua la nota - tuttavia nell’immediato tale misura appare necessaria per tutelare il bene primario della salute pubblica dei nostri concittadini, e il temporaneo sacrificio di tutti consentirebbe una più rapida ripartenza dell’economia stessa".

"In tale contesto chi riveste incarichi di responsabilità e governo, lungi dal ricercare facili consensi o dall’evitare di scontentare una parte della pubblica opinione - concludono i responsabili del movimento Liberi - deve necessariamente guidare la Comunità verso le scelte migliori, che non sempre sono quelle maggiormente condivise, ed adottare provvedimenti anche impopolari, ma utili al bene comune".