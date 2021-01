Nuova ordinanza anti-covid a Marsala. I vigili urbani impegnati ad informare esercenti e cittadini

14/01/2021 14:41:00

La nuova ordinanza sindacale anti-covid a Marsala sembra dare già i primi effetti, questa mattina il centro e soprattutto i bar erano vuoti.

I vigili urbani da ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi stanno facendo un’attività di prevenzione e informazione riguardo alla nuove restrizioni e stanno consegnando il testo dell’ordinanza direttamente ai titolari di bar, supermercati e agli altri commercianti.

Un modo per cercare la massima collaborazione degli esercenti, affinché sensibilizzino i cittadini ad osservare spontaneamente le nuove regole anti-covid. Attività di informazione e controllo che è stata fatta anche davanti alla posta centrale – come si vede dalle foto di Tp24 – dove la polizia municipale attende l’arrivo di trenta stalli di sosta pedonale che serviranno a regolare e distanziare le persone in attesa del loro turno.

I vigili inoltre stanno informando i titolari delle attività a seconda della specificità di ognuna. Ai titolari dei bar si ricorda che le persone devono rispettare la distanza minima di 50 metri dal locale. I supermercati e comunque le grandi attività commerciali devono dotarsi di un contapersone da installare all’ingresso e avere un dipendente che sia responsabile del conteggio che i vigili possono velocemente verificare.

Per quel che riguarda tutte le attività che hanno una superficie del locale inferiore ai 150 metri, queste devono dotarsi di stalli posizionati ad almeno un metro di distanza, dove dovranno posizionarsi i propri clienti.

Qui riassumiamo le specificità dell'ordinanza - Attività di ASPORTO: è fatto divieto di soffermarsi all'interno dei locali " esercizi Pubblici " ( Bar, Ristoranti, distributori automatici di alimenti e bevande ) che cedono alimenti e bevande da asporto , nonchè nel raggio di 50 metri rispetto all'attività;

- SUPERMERCATI E ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 150 MT. dovranno munirsi di conta persone e dovranno individuare UN DIPENDENTE referente del servizio-il quale in occasione di una verifica ispettiva, dovrà certificare sotto la propria responsabilità il numero di persone presenti all'interno del locale

- SUPERMERCATI E ALTRI ATTIVITA' COMMERCIALI CON SUPERFICIE INFERIORI A 150 MT dovranno tracciare all'interno dei locali stalli ben visibili per lo stazionamento del pubblico, distanti non meno di 1 metro SANZIONE PER INOSSERVANZA pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000.