Screening anti-Covid per le scuole. Ecco dove e quando in provincia di Trapani

14/01/2021 14:54:00

Ecco dove e quando in provincia di Trapani

Fine settimana di screening anti-Covid in provincia di Trapani riservato alla popolazione scolastica delle scuole medie ed elementari.



Salvo novità, dovrebbero tornare con le lezioni in presenza da lunedì in Sicilia.

Ricordiamo che al momento, oggi, giovedì 14 Gennaio, la situazione è questa: lunedì riaprono in presenza le scuole elementari e medie (le scuole d'infanzia non hanno mai chiuso). Ma se la Regione Siciliana dovessere diventare zona rossa (l'ufficialità si attende domani), rientreranno in classe solo le scuole elementari e le prime classi della scuola media.

L'Asp di Trapani ha predisposto il calendario degli screening per alunni, docenti e personale scolastico e relativi familiari, che avverrà in modalità drive-in il sabato 16 e domenica 17 gennaio, dalle 9 alle 18 (chiusura prenotazioni online ore 16) con un check-point individuato in ciascun comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Ecco dove e quando saranno fatti i test, tutti gratuitamente:

Trapani, Piazzale Ilio.

Erice, Piazza Pertini.

Valderice, via San Barnaba (solo domenica 17 gennaio)

Paceco, via Senatore Grammatico (solo sabato 16 grnnaio)

Custonaci, Parco Cerriolo (solo domenica 17 e per i comuni di Custonaci, San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo).

Marsala, area attrezzata per il mercato settimanale, ingresso via degli Atleti.

Mazara del Vallo, Porto Nuovo

Salemi, via San Matteo – Sede Protezione Civile Comunale

Castelvetrano, via Autonomia Siciliana-Area industriale.

Partanna, Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato)

Campobello di Mazara, Piazza Eremita (Istituto Collodi)

Alcamo, Contrada Stasi.

Castellammare del Golfo, Piazzale antistante cimitero (Solo domenica 17 gennaio)-