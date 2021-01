Trapani, in edicola la rivista "Nozze in città"

15/01/2021 16:00:00

In edicola Nozze in Città, rivista di costume, società, life style. Decimo anno di attività per la prima rivista trapanese dedicata al mondo del wedding.

In edicola, nonostante tutto, nonostante le incertezze determinate dalla pandemia. Resilienti e resistenti l’editore, la direzione, la redazione e gli inserzionisti di “Nozze in città” hanno scelto di esserci e di condividere con lettrici e lettori la speranza di ripresa, economica e sociale, già dalla prossima primavera. “Nozze in Città”, giunta al suo decimo anno di vita, è la prima rivista trapanese dedicata alle nozze e ai temi che ogni matrimonio intercetta: moda, costume, società, economia, psicologia. Articoli e foto per raccontare come si muovono in questo ambiente i professionisti che contribuiscono a realizzare quello che nell’immaginario collettivo, viene definito per antonomasia “il giorno più bello”. Ma anche temi di approfondimento, interviste, reportage fotografici. Nozze in Città è edito da Carla Mineo, direttore responsabile della rivista è Stefania Martinez. In redazione Fabio Pace, Francesca Adragna, Flavia Fodale, Paola Corso, Stella Belliotti Stagnitta, Giusy Lombardo, Martina Palermo. Responsabile commerciale Mariarosa Castiglione.

In questo numero, tra gli altri articoli: “Amore e resilienza”, reportage fotografico sulle nozze con le mascherine (tutti, sposi e invitati, pochi); le location per dire Sì rese disponibili dai comuni (castelli, palazzi, spiagge, giardini); le ultime tendenze sugli abiti da sposa e da sposo; la fantasia ai piedi (scarpe per tutti i gusti e matrimoni); il servizio fotografico con gli scatti di Piero Lazzari; le origini della moda hipster; i consigli per make-up e acconciatura; l’intervista a Barbara Ronchi della Rocca, giornalista e cerimonialista. Infine gli articoli sulla legge contro la transomofobia e quello sul fenomeno delle “spose bambine”.

“Nozze in Città” è, e rimarrà, un magazine su carta ma è anche on line con un portale interamente rinnovato e ricco di altri contenuti.