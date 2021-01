Coronavirus: boom di contagi a Marsala (707), Trapani (521), Mazara (357) e Petrosino (50)

15/01/2021 20:10:00

Fa impressione l'aumento esponenziale dei contagi in provincia di Trapani, sono 2626 in totale (ieri erano 2357). In particolare sono i dati di Marsala, Mazara, Trapani e Petrosino a destare più preoccupazione con l'aggiornamento dei dati ad oggi 15 gennaio 2021.

Marsala conta, infatti, 707 positivi, ieri erano 595, ma anche Mazara passa dai 311 di ieri a 357 di oggi e la stessa Trapani 521 (ieri erano 489). Colpisce anche il caso di Petrosino che passa dai 30 di ieri ai 50 di oggi.

Si è registrato un nuovo decesso, in totale dall'inizio della pandemia i morti sono 151. I ricoverati in terapia intensiva sono 16, mentre nei reparti covid ci sono ora 159 ricoverati. I guariti dall'inizio dell'epidemia sono 5.462. Sono stati effettuati 1192 tamponi molecolari (dato parziale ), tamponi per la ricerca per l'antigene 909.

Ecco i dati nelle città del trapanese: Alcamo 188, Buseto Palizzolo 14, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 33, Castellammare del Golfo 58, Castelvetrano 153, Custonaci 11, Erice 195, Favignana 32, Gibellina 76, Marsala 707, Mazara del Vallo 357 (ieri 311), Paceco 67, Pantelleria 5, Partanna 16, Petrosino 50 (ieri 30), Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 9, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 7, Trapani 521 (ieri 489), Valderice 103, Vita 2.