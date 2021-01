Marsala, 3 anni di attività per Manita Officina Creativa: la famigerata “Maggera” di Strasatti

15/01/2021 09:11:00

Chi non conosce la famigerata “Maggera”, una signora minuta e professionale che per Circa 40 anni, sin dal 1981, ha gestito una merceria nella piccola e accogliente borgata di Strasatti.

Fu poi 3 anni fa che questo piccolo ma adorabile negozio è rinato sotto un altro aspetto, un passaggio di consegne avvenuto tra due generazioni molto distanti tra loro, quando una giovane ragazza non ci sta alla chiusura di quella attività e decide di acquisire quella realtà così affermata e di darle la sua impronta. Così diventa la nuova titolare di quella merceria, mette in gioco se stessa e ce la mette davvero tutta compiendo, in tempi come questi, un vero atto di coraggio. Il negozio prende pian piano forma, nuovi tessuti, nuove campionature, nuovi prodotti, nuove idee, le persone iniziano ad abituarsi e ad appassionarsi alle sue idee di creazioni così uniche e distinte. Attraverso i suoi tessuti di abbigliamento ha dato vita a meravigliosi abiti per ogni occasione, fino ai più intimi matrimoni, ma anche i colorati e bizzarri vestiti del nostro sentito carnevale. Si è poi dedicata molto accuratamente al momento della nascita dei bimbi, con idee creative per fiocchi nascita, bavette, set di lenzuola sempre andando incontro ai desideri di ogni futura mamma.

Troverete una vasta scelta di merce, potrete approfondire le vostre richieste e le vostre curiosità dalle sue pagine social sotto il nome di “Manita Officina Creativa”. Lei è Stefania e il suo negozio lo trovate in contrada Cuore di Gesù 1.227, a Marsala (di fronte la Farmacia Galatioto di Strasatti).

Tanti auguri per i primi 3 anni di attività che siamo sicuri avranno un grande seguito.

Vi comunichiamo che chi mette "mi piace" su Facebook e condivide il suo post sui 3 anni di attività che trovate sui suoi profili social ha accesso a sconti fino al 30% su una vasta gamma di tessuti e fino al 31 gennaio: https://www.facebook.com/ManitaOfficinaCreativa