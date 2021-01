Alcamo, continuano i lavori di consolidamento della strada per Camporeale

16/01/2021 13:40:00

Procedono i lavori riguardanti la strada per Camporeale ad Alcamo, importante arteria di collegamento chiusa al transito a causa di un evento franoso che ha interessato un tratto di strada, creando notevoli disagi sia per il traffico veicolare che per i residenti.

Dichiarano il Sindaco Domenico Surdi “i lavori affidati all’impresa appaltatrice Consorzio Stabile Vitruvio procedono, purtroppo i tempi si sono protratti sia a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno reso inaccessibile il sito dei lavori, che a causa dell’emergenza epidemiologica, infatti le ditte fornitrici dei materiali sono rimaste chiuse per alcuni mesi”.

Dichiara il Vice/Sindaco Vittorio Ferro “durante questa settimana, maltempo permettendo, si faranno le prove di carico sulla palificata già realizzata e dopo le opportune verifiche, si procederà alla realizzazione del sovrastante muro in calcestruzzo armato di contenimento della sede stradale”.

Concludono il Sindaco e il v/sindaco “a lavori ultimati potremo restituire serenità alle famiglie che hanno subito tanti disagi e agli agricoltori che passano di li; la strada per Camporeale sarà ripristinata definitivamente, poiché sarà realizzata un’arteria ex novo funzionale alle esigenze di quanti utilizzano giornalmente quella strada”.

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo rende noto che, Sabato 16 gennaio sarà effettuata una sanificazione di tutti gli edifici scolastici di competenza comunale. Le scuole interessate dal servizio sono: la Direzione Didattica San Giovanni Bosco e gli Istituti Comprensivi Nino Navarra, Sebastiano Bagolino, Pietro Maria Rocca e Maria Montessori.



La ditta incaricata del servizio di sanificazione è la: SEA srl, Via Monti Iblei, 10/12 – 90146 Palermo.