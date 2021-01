Coronavirus, la Chiesa Valdese di Trapani e Marsala sospende le attività

17/01/2021 07:00:00

Il Consiglio della Chiesa Valdese ha tenuto una seduta on line durante la quale ha approvato all’unanimità la sospensione delle attività.

Il Consiglio della Chiesa Valdese di Trapani e Marsala, considerata la situazione creatasi con l’espandersi dei contagi nella provincia di Trapani, tenendo conto degli interventi restrittivi della mobilità personale adottati o in via di adozione dalla autorità statali, regionali e comunali, ha deciso di sospendere ogni attività in presenza, compresi i culti domenicali, per tutto il mese di gennaio sia a Trapani che a Marsala.