Covid, in Sicilia è partita anche la seconda vaccinazione 

17/01/2021 15:45:00

Preparate gli scatti per il secondo giro di foto.

Samattina è partita la seconda tornata di vaccinazioni anticovid in Sicilia. Anche stavolta il giro è cominciato dal Civico di Palermo, dove è in corso la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech, essendo trascorsi i 21 giorni previsti dal protocollo.

Con le dosi in magazzino e quelle in arrivo, c'è la possibilità di vaccinare l'80% di coloro che hanno avuto la prima dose. Poi, man mano arriveranno le altre dosi. A causa dei problemi con la Pfizer in Sicilia la settimana prossima arriveranno 11.000 dosi in meno. Si fa molta polemica, sui giornali, sui ritardi annunciati dalla casa farmaceutica, ma sono dovuti al fatto che produrre i vaccini è estremamente complesso, e la Pfizer si è presa qualche giorno per migliorare la linea produttiva, quindi spera di recuperare in seguito.