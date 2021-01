Sicilia: aumentano i morti, salgono i ricoveri. Il dato in provincia di Trapani

17/01/2021 18:01:00

Il dato in provincia di Trapani

Sono 1.439 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. È quanto emerge nel nuovo bollettino del ministero della Salute. E' il bollettino di oggi, 17 Gennaio 2021, che è il primo giorno della "zona rossa" per l'Isola (cliccando qui potete leggere tutto quello che si può e, soprattutto, quello che non si può fare).

Cresce il numero dei morti, che in un solo giorno sono stati 35, così come sale il numero dei ricovero +16, anche se diminuiscono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva. Il numero dei tamponi, che da due giorni comprende anche i test rapidi, è di 44.527.

Ecco il dettaglio delle province, con il totale e, tra parentesi, l'incremento dei casi.

Catania: 34.823 (431)

Palermo: 32.503 (388)

Messina: 15.420 (245)

Trapani: 8.358 (44)

Siracusa: 7.989 (192)

Ragusa: 7.633 (53)

Caltanissetta: 5.359 (59)

Agrigento: 4.788 (22)

Enna: 3.856 (5)