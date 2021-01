Lo screening anti-Covid a Marsala. "Indignato. Abbiamo aspettato 4 ore e poi sono finiti i tamponi"

18/01/2021 09:22:00

Non è andato tutto liscio, ieri, allo screening anti - Covid per le scuole a Marsala.

Diversi cittadini, infatti, ci segnalano che ieri pomeriggio dopo oltre 4 ore di fila all'autoparco comunale sono dovuti tornare a casa senza aver fatto il test, perchè i tamponi erano finiti. Tanta l'amarezza e l'indignazione per diverse famiglie che, con bambini al seguito, hanno aspettato per ore inutilmente. Ecco lo sfogo e il racconto di uno di loro.

"Sono un cittadino marsalese, che ligio al senso di responsabilità mi sono recato all autoparco per effettuare il tampone dalle ore 15.30 in fila, giunto davanti il capannone ove si svolgevano i test. Alle ore 20 circa chiudono le saracinesche lasciando fuori senza dare spiegazioni una trentina di auto con bambini estenuati, alla fine dicono che non ci sono più tamponi. Qualcuno degli automobilisti decide di chiamare la polizia. Risposta: 'potete solo fare un esposto'. Questa è la nostra Asp, questa è la l'amministrazione, questa è l'organizzazione. Indignato ed impotente".