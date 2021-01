Campobello di Mazara, morto per Covid-19 l'ex ricercatore del CNR Salvo Mazzola

18/01/2021 10:49:00

Altra vittima del Coronavirus in provincia di Trapani. Salvo Mazzola, 67 anni, ex ricercatore del CNR, in pensione da qualche mese, è morto questa notte all’Ismett di Palermo.

Mazzola (foto CastelvetranoSelinunte) da anni residente nella borgata marinara di Torretta Granitola a Campobello di Mazara, si era ammalato di Covid-19 alcuni mesi fa e dopo essere stato ricoverato a Mazara, per il peggiorare delle sue condizioni era stato trasferito a Palermo, dove nella notte è morto.

Per più di 5 anni è stato Direttore dell’ex Istituto per l’Ambiente Marino Costiero che ha diverse sedi in Italia, tra cui quella di Torretta Granitola.