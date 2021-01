L'incidente mortale di Alcamo. Una coppia di fidanzati ha evitato la strage 

18/01/2021 08:27:00

Una coppia di fidanzati, che passava da lì per caso, ha evitato che l'incidente mortale di ieri, avvenuto sulla A29 vicino Alcamo, avesse un bilancio ancora peggiore.

Dell'incidente ne abbiamo parlato ieri su Tp24.

Una coppia di fidanzati alcamesi, che transitava in auto lungo la bretella ha soccorso e feriti e li ha trasportati all'ospedale. Raccontano infatti che sono giunti sul posto contemporaneamente alla Polizia stradale e che, vedendo le condizioni molto critiche della moglie della vittima e dei bambini, visto che l'ambulanza ancora non arrivava, li hanno caricati in auto e portati in ospedale.

Ieri è stata un'enessima domenica di sangue sulle strade della Sicilia. La vittima è stata identificata come un 40enne originario della Romania, Gabriel Fasie, che viveva a Paceco.

Fasie era al volante della sua Nissan Micra quando, di ritorno da una funzione religiosa, nei pressi dello svincolo di Alcamo è andato a scontrarsi contro una Peugeot 2006. Viaggiava con la sua famiglia, composta dalla moglie e dai loro bambini di rispettivamente 1, 7 e 10 anni. Tutti loro sono riusciti a salvarsi e hanno rimediato delle ferite di grave entità. Nonostante l’ingresso in ospedale ad Alcamo in codice rosso, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.Le forze dell’ordine, accorse a seguito di una segnalazione, hanno subito provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente.

Sono arrivati gli agenti della polizia stradale, il personale Anas ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a recuperare i corpi estraendoli dai rottami dei veicoli incidentati. Inoltre hanno ripulito l’asfalto dai rottami. I mezzi di soccorso del 118 nel frattempo tardavano ad arrivare. E così i feriti sono finiti in ospedale grazie alla solerzia di una coppia di fidanzati, che ha provveduto a portare la donna ed i suoi tre figli piccoli alla struttura alcamese.

Gli agenti hanno svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Micra con a bordo la famiglia e la vittima stava per entrare in autostrada quando poi è avvenuto lo schianto, in base a quello che è stato possibile osservare. Gabriel Fasie purtroppo è morto sul colpo, illeso l’altro conducente.