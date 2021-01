Nuova ordinanza anti-Covid a Trapani. Ecco aperture e chiusure fino al 31 gennaio

19/01/2021 08:29:00

Nuova ordinanza anti-Covid del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.



Tra tutte le disposizioni, alcune delle quali già previste in precedenti ordinanze, emerge la chiusura domenicale di supermercati e negozi di prima necessità.

Le misure adottate avranno valore fino al 31 gennaio.



E' stata disposta la chiusura delle ville comunali, del campo Coni, e del mercatino del giovedì di piazzale Ilio. Aperti invece il mercato del pesce in via Cristoforo Colombo e quello del contadino sul lungomare Dante Alighieri.



Sospeso il servizio dei ccr mobili e fisso del lungomare Dante Alighieri. Il cimitero comunale è chiuso. Sono solo concesse cerimonie funebri con “l’esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto”.

Domenica saracinesche abbassate per supermercati, attività commerciali di vendita di generi alimentari e di prima necessità, “anche se esercitate in medie e grandi strutture di vendita nonché le attività di vendita di prodotti per l’igiene e assimilati”.

In tutta la città è vietato stazionare nel raggio di 100 metri da bar e esercizi commerciali che somministrano bevande e cibo per asporto.

Stop anche al servizio di spazzamento automatizzato nelle strade, quindi sospesi i divieti di sosta.