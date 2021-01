Aggiornamento sul Coronavirus: più di 3 mila casi. Marsala 735, Trapani 624, Mazara 466

19/01/2021 16:31:00

Mai così tanti positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Sfondato il muro dei 3 mila casi. Gli attuali positivi sono 3113, ieri erano 2883. Nel bollettino di oggi si registrano 8 nuovi decessi.



La città con più positivi è Marsala, 735, seguita da Trapani, 624, e Mazara del Vallo, 466. Aumentano i casi anche a Castelvetrano, quasi 60 in più.

Rispetto al bollettino di oggi si registrano anche 60 guariti in provincia di Trapani, che salgono a 5530 dall'inizio della pandemia.

In un giorno ci sono stati 298 nuovi positivi in tutto il territorio.



I deceduti sono in totale 159. In questo momento in terapia intensiva sono ricoverate 15 persone, dato stabile. Diminuiscono ancora i ricoveri in regime ordinario, 5 in meno, sono 115. Il dato parziale dei tamponi è di 544 e quello dei test antigene 372.



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 244, Buseto Palizzolo 13; Calatafimi-Segesta 12; Campobello di Mazara 47; Castellammare del Golfo 85; Castelvetrano 242; Custonaci 14; Erice 224; Favignana 32; Gibellina 79; Marsala 735 (ieri erano 709); Mazara 466, Paceco 84; Pantelleria 9; Partanna 20; Petrosino 51; Poggioreale 1; Salaparuta 6; Salemi 13, San Vito Lo Capo 6; Santa Ninfa 8; Trapani 624 (ieri erano 574) ; Valderice 90; Vita 8.