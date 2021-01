Coronavirus, Sicilia ancora prima in Italia 

19/01/2021 19:10:00

La Sicilia si conferma - secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute - la regione con il maggior incremento di nuove infezioni (1.641 nelle ultime 24 ore) e conta ancora troppe vittime: 37 morti in un solo giorno. Sono stati processati 21.167 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso che raddoppia al 7,7% visto che ieri i test erano stati quasi 40 mila.

Mentre a livello nazionale si assiste a un lento calo della curva epidemiologica con una riduzione dei nuovi casi e con numeri che non si vedevano da ottobre, nell'Isola il trend è sempre più negativo e probabilmente oggi la Sicilia sta scontando la leggerezza delle feste natalizie.

I nuovi 1.641 casi registrati oggi fanno salire il numero degli attuali positivi in Sicilia a 47.527 (ieri erano 46.885 ), di cui 45.860 in isolamento domiciliare (ieri erano 45.236 ), 1.456 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.444 ) e 211 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 205) con 22 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 19).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 123.648 (ieri erano 122.007), le guarigioni sono 73.057 con ben 962 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 37 sono arrivate a 3.064.

A livello provinciale, stavolta è Palermo a contare il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore: 569 le nuove infezioni registrate a Palermo, 325 a Trapani, 237 a Catania, 198 a Messina, 165 a Siracusa, 62 a Caltanissetta, 53 ad Agrigento, 27 a Ragusa e 5 a Enna.