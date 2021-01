   Crisi di Governo. Conte incassa la fiducia alla Camera. Oggi l'esame al Senato

19/01/2021 06:00:00

Giuseppe Conte supera il primo esame, quello della Camera dei Deputati, nella crisi di Governo scatenata in piena pandemia. 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il presidente del Consiglio ha ottenuto 6 voti in più della maggioranza assoluta, fissata a 315.



Ma non è stata una giornata semplice, e ancora più complicata sarà quella di oggi, con la fiducia da conquistare, e appesa ad un filo, al Senato.

A mezzogiorno il Presidente del Consiglio dei Ministri arriva alla Camera dei Deputati, il suo discorso è un elenco di cose che l’attuale esecutivo ha fatto, ringraziando anche la presenza delle ex Ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Conte non cita mai, in nessun passaggio il leader del partito che ha innescato la crisi, Matteo Renzi, sostenendo però che quello che è accaduto non potrà passare inosservato, la guida del Paese ci sarà, non si andrà ad elezioni e le riforme saranno messe in campo per assicurare dignità ai cittadini.



Si tratta, in verità, di misure che avrebbero già dovuto essere in atto e che avrebbero dovuto ristorare i cittadini, il suo intervento sembra di insediamento con i verbi declinati al futuro, un nuovo programma di governo che non include i renziani. Il suo appello è ai parlamentari tutti, che non chiama più costruttori o responsabili ma volenterosi.



Non una sola parola per il Sud, un impoverimento che sta vedendo il meridione d’Italia essere sempre più indietro con numerose attività chiuse e altre sull’orlo della crisi.

L’ex sottosegretario agli esteri, Ivan Scalfarotto, ha spiegato perché il governo deve cambiare passo assumendosi la responsabilità delle scelte che riguardano il futuro del Paese. Niente più rinvii e promesse, non è il tempo del cabotaggio-dice- ma dell’azione immediata. Scalfarotto, tuttavia, non chiude la porta come invece ha fatto Conte: con un esecutivo migliore i renziani possono fare parte della partita.