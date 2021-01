In Sicilia vaccinate già quasi 100mila persone 

20/01/2021 10:58:00

Prosegue la campagna vaccinale anti Covid-19 in Sicilia. Sull’isola sono state somministrate 94.716 dosi di vaccino.

Vaccinati 45.762 uomini e 48.954 donne. Nel complesso è stato utilizzato il 71,7% delle dosi consegnate, pari a 132.085.

In Italia sono invece 1.210.745 i sieri somministrati. 6.881 persone hanno ricevuto già la seconda dose del vaccino contro il Coronavirus.

La "marcia" della campagna vaccinale rischia però di subire una pesante battuta d'arresto a causa dei tagli alle forniture effettuati dall'azienda Pfizer“.

GALLI. Non ci sarebbero al momento segnali di una terza ondata di Covid19. "Siamo in una situazione abbastanza statica, non così migliorata per poter cantare vittoria, ma negli ultimissimi giorni senza palesi segni di peggioramento, quelli che paventavamo soltanto una settimana fa. Bisogna avere i nervi saldi e avere la capacità di gestire giorno dopo giorno come vanno le cose", afferma Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, in un'intervista a Rainews24. Quanto all'inserimento dei test antigenici rapidi nel computo complessivo dei tamponi, "può generare qualche confusione, ma è talmente importante l'estensione della diagnostica che non mi sento di condannare questa pratica".

I DATI. Sono 1.641 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 21.167 tamponi effettuati. In terapia intensiva si registrano 211 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.456. In isolamento domiciliare 45.860 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.498.556 tamponi. La distribuzione nelle province vede Catania con 237 casi Palermo 569, Messina 198, Trapani 325, Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5