Un palo sfonda l'auto: l'incredibile incidente del consigliere Fernandez

21/01/2021 11:03:00

Il consigliere comunale di Marsala Massimo Fernandez si trova ricoverato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, a causa di un incredibile incidente che ha avuto l'altro ieri.

In pratica, mentre faceva manovra nel parcheggio di un supermercato, a causa di una svista, non ha visto un paletto al centro del piazzale, che quindi si è conficcato in auto e gli ha perforato un polmone e rotto le costole.

Mercoledì è stato operato, intervento andato bene. Adesso è in una fase di ripresa, seppure sia stato trattenuto in terapia intensiva per precauzione.

Gli auguri di una pronta guarigione sono arrivati da tutti gli altri consiglieri comunali, durante la seduta di ieri pomeriggio, e dal Movimento VIA a cui il consigliere fa riferimento.