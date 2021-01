Coronavirus, Sicilia: "Se i dati non calano necessario il lockdown".  

21/01/2021 16:00:00

«Siamo preoccupati, il diritto alla vita è prioritario, e se il contagio non dovesse abbassarsi noi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di un incontro stampa a Palazzo d’Orleans. «La zona rossa di questo periodo non è la stessa della scorsa primavera - ha sottolineato il governatore - ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito per intero il Dpcm apportando qualche qualche piccola misura restrittiva. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini».

Guardando i dati settimanali, se in sette giorni in Sicilia i contagi di Coronavirus sono aumentati, con la percentuale più alta d'Italia e un rapporto tra casi testati e casi positivi secondo solo alle province di Trento e Bolzano, calano leggermente i ricoveri, soprattutto quelli in terapia intensiva.