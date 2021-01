Marsala, apeere le iscrizioni all'associazione Guardie Ambientali

23/01/2021 09:00:00

Il Comando Provinciale di Trapani delle Guardie Ambientali Centro Italia con sede a Marsala, informa che si sono aperte per l’ Anno 2021 le iscrizioni per far parte dell' Associazione .

Il Comandante Aldo Sciacca comunica che possono farne parte tutti i cittadini donne e uomini dai 18 ai 70 anni che "devono essere motivati ed avere alto valore della solidarietà e del volontariato. Non tutti lo sanno, ma noi Guardie Ambientali Centro Italia siamo attivi tutto l’anno con molteplici attività, che vanno dal monitoraggio del territorio, alla formazione, alla prevenzione, alla gestione della comunicazione. Tante sono le mansioni che si possono svolgere all’interno della nostra Associazione in base alle capacità come ad esempio autista (patente B o C), aiuto in segreteria, esperto di computer o comunicazione.

Diventando volontario, si entra a far parte di un gruppo di persone. Un gruppo organizzato, che è in grado di aiutare i cittadini nei momenti di emergenza, ma che è presente anche il resto dell’anno all’ interno della propria comunità, impegnato a diffondere la conoscenza del territorio e la cultura dell’ autoprotezione e prevenzione. Diventare volontario è un modo per mettere le proprie attitudini, capacità e competenze insieme a quelle di altre persone a servizio della propria comunità.

Nel Volontariato l’unione e l’organizzazione fanno la forza".