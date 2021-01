Trapani, acqua sporca dai rubinetti. Protestano i cittadini di via Spalti

23/01/2021 13:00:00

Uno dei consigli per scongiurare contagi da Covid è quello di lavarsi, con frequenza, le mani.

A Trapani, però, accade che gli abitanti del palazzo al numero civico 83 della via Spalti, la strada che costeggia la villa comunale Margherita, non possono far tesoro di questo consiglio. Dai rubinetti delle loro abitazioni, infatti, esce acqua sporca. Così tre famiglie non possono lavarsi. “L'acqua è maleodorante – dicono – e noi non vogliamo correre il rischio di contrarre malattie infettive. Un problema, il nostro, reso ancora più pesante dall'emergenza pandemica che stiamo vivendo”.

Per gli inquilini dello stabile il problema dell'acqua sporca dipende dalla condotta comunale, anche perchè la cisterna del palazzo è stata pulita. Stessa situazione si era venuta a creare nello stabile attiguo e “il problema è stato risolto in seguito ai lavori che sono stati eseguiti nella condotta”. Da, qui, pertanto, l'appello al Comune “affinchè intervenga per far rientrare l'allarme”.