Fanno una festa per il vaccino: scoppia un focolaio in un ospizio ... Il video

24/01/2021 08:58:00

Fanno una festa con canti e balli per festeggiare il vaccino anti - Covid. E dopo qualche giorno ... scoppia un focolaio. Accade in una struttura per anziani in Puglia, la residenza socio-sanitaria assistenziale «Casa Caterina» di Adelfia.

Non hanno resistito festeggiare la somministrazione della prima dose di vaccino avvenuta il 15 gennaio scorso. Ad una settimana di distanza scoppia il focolaio con 28 contagi, di cui 13 anziani ospiti e 15 operatori, al momento tutti asintomatici. Gli operatori sono in quarantena, compreso il direttore sanitario anche lui risultato positivo al tampone molecolare.

Ovviamente, il vaccino non ha nulla a che vedere con i contagi. La superficialità (pensare, cioè, che una dose renda immuni già subito dopo la prima puntura), invece, si.

Bisogna ricordare sempre la prima dose non conferisce protezione e che molti soggetti sono vaccinati mentre incubavano già l’infezione o l’hanno contratta subito dopo in assenza di piena protezione, che si ha solo dopo diversi giorni dalla seconda dose.