Castellammare, alcune zone della città al buio da giorni

25/01/2021 13:15:00

«La ditta che si occupa dell'illuminazione pubblica è al lavoro da alcuni giorni per individuare il guasto che riguarda via Segesta e la zona Madrice. A breve il problema sarà definitivamente risolto».

Lo fanno presente il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Manutenzioni Stradali Leonardo D’angelo poiché da alcuni giorni, nella zona Madrice, quartiere del centro storico dove si trova la chiesa Madre, ma anche in via Segesta, si verificano problemi all'illuminazione pubblica quali cali di tensione, illuminazione alternata ed in alcuni tratti assente. L’impianto di illuminazione pubblica è gestito dal 2013 dalla “City Green Light” (ex Gemmo).

«I cali o l'assenza di luce dipendono da un problema tecnico che deve essere individuato e per questo riteniamo che tra qualche giorno l'illuminazione pubblica possa essere pienamente ripristinata -sottolineano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Manutenzioni Stradali Leonardo D’angelo-. La ditta manutentrice, la “City Green Light” è al lavoro per risolvere il disservizio causato da un guasto».

Il servizio per la segnalazione dei guasti all'illuminazione è attivo tutti i giorni al numero verde 800339929 a cura della City Green Light.