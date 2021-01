Trapani. Per Tranchida è già "grande città", nomina il vice sindaco di Erice suo consulente

25/01/2021 09:45:00

Una nomina destinata a creare polemiche. Il vice sindaco di Erice, architetto Gianvito Mauro, è il nuovo consulente, a titolo gratuito, del Comune di Trapani in materia di programmazione e pianificazione strategica, ambiente, energie rinnovabili ed opere pubbliche.

Lo ha scelto il sindaco Giacomo Tranchida. Non è la prima volta che ex collaboratori del Comune della Vetta approdano a Trapani. Era già successo con Ninni Romano che è stato assessore ad Erice e poi a Trapani. Prove tecniche per la realizzazione della “grande città” che accorpa i due comuni dirimpettai?



Per il momento niente di concreto anche perchè Trapani rischia di perdere una fetta di territorio con la nascita del nuovo Comune di Misiliscemi che raggruppa ben otto frazioni.