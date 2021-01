"Il vuoto" di Marcello Ritondo

26/01/2021 21:15:00

Il vuoto

sabato 23 gennaio 2021

16:34

Tu non ricordi quegli addii

e quei baci voluttuosi, oasi,

in mezzo al caos di una Stazione,

e di quanto fosse sensuale camminare

abbracciati lungo il Corso,

o fino alla fermata del tram

o sul Lungomare?

Più non ricordi il tempo e la stagione.

Abbiamo di questa limitata

libertà, che non importa alcuna sensazione,

solo un impaccio.

Si vede adesso il vuoto in ogni sua forma

e l'amore soppeso su un letto di paura,

come un innocente piegato nella fossa.

Com'è triste, ora, vivere, e poi morire,

senza un abbraccio.

(M.R.)