Mazara. L'anziano vicino segnala uno strano via vai. Scoperto il covo di un pusher

26/01/2021 12:12:00

L'occhio attento di un anziano vicino di casa aveva capito che c'era qualcosa che non andava in quel via vai di persone dall'abitazione del vicino.

La segnalazione ai Carabinieri, da buon cittadino responsabile, ed ecco scoperto il covo di spaccio. E' stato così denunciato un uomo a Mazara del Vallo per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Il giovane, di 27 anni, era stato fermato per un controllo poco fuori la sua abitazione. Addosso i carabinieri gli hanno trovato due spinelli. In casa poi la perquisizione ha portato al rinvenimento di 36 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione nella disponibilità di D.D.B. Classe 94.