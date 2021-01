Covid, in diciotto giocano a carte e bevono birra. Multe per 7mila euro

27/01/2021 21:27:00

Diciotto persone sono state sorprese dai carabinieri di Palermo a giocare a carte e bere birra all'interno di un garage di via Ossuna.

Nell’ambito dei controlli per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid, i militari hanno controllato il garage di proprietà di un ventinovenne palermitano, trovandovi all'interno 18 persone che, in barba alle recenti misure per il contenimento del contagio, giocavano a carte e bevevano birra.

Le violazioni riscontrate a carico di tutti i presenti, fra le quali il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di indossare la mascherina, hanno comportato delle sanzioni per un importo complessivo di oltre 7000 euro.