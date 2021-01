Coronavirus, 996 nuovi casi e 38 morti. Il bollettino del 27 gennaio in Sicilia

27/01/2021 18:02:00

Sono 996 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, ben il 33% in meno di casi rispetto ad una settimana fa quando addirittura erano stati eseguiti il 46% di tamponi in più. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 29270 portando il tasso di positività, in Sicilia, al 3,4% (ieri 4,1%).

Tre persone in più ricoverate in terapia intensiva mentre scendono di 14 unità i ricoveri ordinari. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1407.



Attualmente ci sono 47.030 positivi di cui 1.421 ricoverati in ospedale, 232 in terapia intensiva, 45.377 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 82.239 mentre i decessi a 3.334. Dall'inizio della pandemia ci sono state in Sicilia 132.603 persone contagiate.

I casi città per città: Palermo 270, Catania 230, Messina 192, Trapani 87, Siracusa 97, Ragusa 15, Caltanissetta 52, Agrigento 36, Enna 17.