Erice, i 100 anni di nonna Angela

28/01/2021 16:14:00

In un momento difficile e denso di incertezze a causa dell'emergenza pandemica, quello che è arrivato dal Residence Del Tempo, è un messaggio di speranza che riconcilia con la vita. Qui, nella struttura di Erice Casa Santa, nonna Angela ha tagliato il traguardo dei cento anni.



Ed Angela Ferrante ha festeggiato il compleanno con gli operatori e con la figlia che per essere vicina alla madre si è sottoposta a tampone. Una giornata all'insegna dell'allegria per la nonnina che è ospite del Residence da circa un anno. Per lei, i suoi “Angeli custoditi” hanno preparato tantissimi dolci e ovviamente l'immancabile torta di compleanno.