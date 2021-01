Trapani, l'amministrazione mette a disposizione un immobile per le vaccinazioni anti-covid

29/01/2021 16:44:00

Il Comune di Trapani mette a disposizione un immobile per le vaccinazioni anti-Covid. L'Amministrazione Tranchida ha risposto all'appello lanciato dalla Regione siciliana. Si tratta del centro polinfunzionale per l'integrazione degli immigrati, realizzato in un terreno confiscato alla mafia alla periferia della città, in località Cipponeri.

L’edificio, di recente costruzione, è dotato delle caratteristiche richieste dall’assessorato della Salute, quali: agibilità, parcheggio interno alla recinzione e spazi all’esterno, abbattimento barriere architettoniche, ampi locali e servizi igienici.



“Abbiamo individuato questo sito che, oltre a rispondere ai requisiti richiesti in termini di sicurezza e salute per i cittadini – affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l’sssessore Enzo Abbruscato - acquisisce un notevole valore simbolico poiché si tratta di un bene confiscato alla criminalità organizzata”.