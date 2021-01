Il bollettino del 29 Gennaio in Sicilia

29/01/2021 18:06:00

Buone notizie sul fronte coronavirus in Sicilia: ci sono infatti tanti nuovi guariti, e scendono i ricoveri. Stabili i nuovi contagi, sempre tanti i morti.

Oggi, 29 Gennaio, in Sicilia sono 944 i nuovi casi di coronavirus, con 1.373 ricoverati, altri 211 in terapia intensiva e 37 nuovi decessi. Sono 42.683 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali nell'isola sono 44.267.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti tra le 9 province siciliane: Catania: 177, Palermo: 291, Messina: 137, Trapani: 141, Siracusa: 61, Ragusa: 10, Caltanissetta: 53, Agrigento: 57 ed Enna: 17.