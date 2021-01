I tre setacci di Socrate e la crisi di governo

29/01/2021 07:15:00

Nell'antica Grecia Socrate aveva una grande reputazione di saggezza. Un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo, e gli disse:

- "Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?"

- "Un momento" - rispose Socrate - "Prima che me lo racconti, vorrei farti un test, quello dei tre setacci."

- "I tre setacci?"

- "Ma sì" - continuò Socrate - "Prima di raccontare ogni cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre setacci. Il primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che mi dirai è vero?"

- "No... ne ho solo sentito parlare..."

- "Molto bene. Quindi non sai se è la verità. Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà. Quello che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di buono?"

- "Ah no! Al contrario."

- "Dunque" - continuò Socrate - "Vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. E' utile che io sappia cosa mi avrebbe fatto questo amico?"

- "No, davvero."

- "Allora" - concluse Socrate - "quello che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile; perché volevi dirmelo?"

Morale: se ciascuno potesse meditare e mettere in pratica questo piccolo test, molto probabilmente il mondo sarebbe un posto migliore.

Applicato alla crisi del governo nazionale in un accezione più estesa. Renzi si reca da Socrate, che gli chiede è verità che era necessario crearla? No, perché Conte aveva accolto le proposte .

Quello che mi dirai è buono? No perché Conte lo considero un autocrate.

È utile? No perché le dimissioni con la nazione in piena pandemia ,con forti tensioni sociali per la grave sofferenza economica, non sono la soluzione.

Su gli europeisti.

È vero? Boh? Ma si dice che l'Europa danneggi le nazioni.

È buono? No perché pensiamo sia solo un ente finanziario.

È utile? No. Perché l'Europa vuole commissariarti.

Sul vaccino.

È verità? No si afferma che fa male.

È buono? No perché si sostiene sia un regalo alle aziende farmaceutiche.

È utile? No perché si nega l'importanza.

Dopo quasi un anno di pandemia una persona si porta dal filosofo per riferire sull'informazione e il virus.

È vero il fatto che mi devi narrare sui mass media? no...l'ho solo ascoltato che è allarmista.

È buono ? No perché la si accusa ingiustamente di catastrofismo.

È utile? No perchè la si vuole zittire e censurare.

I tre setacci, uno degli strumenti per la comprensione.

