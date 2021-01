Cancellate le scritte nazifasciste a Marsala

29/01/2021 21:15:00

Dopo la segnalazione di Anpi, Arci Scirocco e Rifondazione comunista, sono stati cancellati a Marsala i simboli nazifascisti che deturpavano il centro storico della città.

"Esprimiamo soddisfazione per l' immediato intervento del sindaco Massimo Grillo e di tutta l'amministrazione comunale per la rimozione dei simboli nazifascisti che hanno deturpato il centro storico della nostra città e siamo lieti di apprendere che anche a Marsala sarà possibile firmare la proposta di legge popolare promossa dal sindaco di Stazzema contro la propaganda nazifascista. Noi continueremo a vigilare sul territorio e a fare la nostra parte di cittadine e cittadini che credono fermamente nei sacri valori difesi dai partigiani che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà, per la nostra democrazia. Auspichiamo inoltre una continua e rigogliosa collaborazione con le istituzioni locali per arginare il fenomeno. Marsala è antifascista!", è la dichiarazione di Anpi, Arci, e RC.